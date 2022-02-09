Тен Хаг отреагировал на скандальное увольнение Овермарса

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Тен Хаг отреагировал на скандальное увольнение Овермарса Фото: инстаграм "Аякса"

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг высказался об увольнении спортивного директора клуба Марка Овермарса.

"Потерпевшие сильно страдают. Из-за этой ситуации мне непросто. Каждый сам переживает это. Я часто остаюсь один и веду себя чуть тише, чем обычно. Я должен отдавать команде энергию, однако первые дни после таких новостей трудны.

Я тоже не знаю фактов. Это личное. Будет проведено надлежащее внутреннее расследование. Разумеется, для принятых мер должны были быть веские основания. Марк сделал выводы.

Конечно, я сочувствую ему, но особенно - женщинам. Связаться с Овермарсом сейчас было сложно. Это останется между мной и Марком. Мы работаем над чем-то очень прекрасным, и эта работа прервана. Очень тяжело. Я стараюсь концентрироваться на борьбе за титул.

Ситуация тронула нас до глубины души. Необходимо принять случившееся", - приводит слова тен Хага ESPN.

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