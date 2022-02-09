Тен Хаг отреагировал на скандальное увольнение Овермарса
Фото: инстаграм "Аякса"
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг высказался об увольнении спортивного директора клуба Марка Овермарса.
"Потерпевшие сильно страдают. Из-за этой ситуации мне непросто. Каждый сам переживает это. Я часто остаюсь один и веду себя чуть тише, чем обычно. Я должен отдавать команде энергию, однако первые дни после таких новостей трудны.
Я тоже не знаю фактов. Это личное. Будет проведено надлежащее внутреннее расследование. Разумеется, для принятых мер должны были быть веские основания. Марк сделал выводы.
Конечно, я сочувствую ему, но особенно - женщинам. Связаться с Овермарсом сейчас было сложно. Это останется между мной и Марком. Мы работаем над чем-то очень прекрасным, и эта работа прервана. Очень тяжело. Я стараюсь концентрироваться на борьбе за титул.
Ситуация тронула нас до глубины души. Необходимо принять случившееся", - приводит слова тен Хага ESPN.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23