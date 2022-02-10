ПСЖ больше всех в Европе тратит на зарплаты

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ПСЖ больше всех в Европе тратит на зарплаты

ПСЖ является лидером Европы по тратам на зарплату футболистам.

По сведениям L’Équipe, зарплатная ведомость парижан составляет 629 миллионов евро, включая 136 миллионов евро в виде различных отчислений.

Стоит отметить, что это 37% от суммы выплат всех клубов Лиги 1 (1,73 млрд евро).

В прошлом сезоне расходы ПСЖ на зарплату составляли около 500 миллионов евро.

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2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
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5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
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10 Страсбур Страсбур 27 38
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12 Бордо Бордо 28 37
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