"Бетис" одолел "Райо Вальекано" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

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"Бетис" одолел "Райо Вальекано" в первом полуфинальном матче Кубка ИспанииФото: твиттер "Бетиса"

В первой полуфинальной игре Кубка Испании "Бетис" добыл выездную победу над "Райо Вальекано".

Ответная игра запланирована на 3 марта.

"Райо Вальекано" - "Бетис" 1:2

Голы: Гарсия, 5 - 1:0, Иглесиас, 26 - 1:1, Вильям Карвалью, 68 - 1:2

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Нтека, 75), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 82), Гвардиола (Фалькао, 62), Паласон (Бебе, 76).

"Бетис": Руй Силва, Сабали, Руис, Бартра, Морено, Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 66), Фекир, Иглесиас (Эдгар Гонсалес, 90), Руибаль (Бельерин, 85).

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