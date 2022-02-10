Араухо и Гави пообещали Хави остаться в "Барселоне"

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Араухо и Гави пообещали Хави остаться в "Барселоне" Фото: инстаграм Рональда Араухо

"Барселона" уверена, что сможет продлить соглашения с защитником Рональдом Араухо и хавбеком Гави.

По сведениям Diario Sport, оба футболиста пообещали наставнику команды Хави, что останутся в "Барселоне".

Отмечается, что клуб значительно продвинулся в переговорах с игроками и не беспокоится по поводу интереса со стороны других клубов.

Обоим футболистам "Барса" предлагает контракты до лета 2027 года.

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