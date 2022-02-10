Клуб 5-го дивизиона Англии отстранил брата Зума за инцидент с кошкой

Фото: инстаграм Курта Зума

Йоан Зума, младший брат защитника "Вест Хэма" Курта Зума, также подвергся наказанию.

По сведениям The Athletic, "Дагенхэм", за который выступает Йоан, отстранил футболиста от игр пока ведется расследование Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).

Дело в том, что видео, в котором Курт Зума избивал кошку, снимал именно его брат.

Стоит отметить, что "Вест Хэм" не отстранял Курта Зума, а только оштрафовал.

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