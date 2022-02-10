Клуб 5-го дивизиона Англии отстранил брата Зума за инцидент с кошкой
Фото: инстаграм Курта Зума
Йоан Зума, младший брат защитника "Вест Хэма" Курта Зума, также подвергся наказанию.
По сведениям The Athletic, "Дагенхэм", за который выступает Йоан, отстранил футболиста от игр пока ведется расследование Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).
Дело в том, что видео, в котором Курт Зума избивал кошку, снимал именно его брат.
Стоит отметить, что "Вест Хэм" не отстранял Курта Зума, а только оштрафовал.
Читайте также: Зума грозит тюремное заключение за избиение кошки. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18