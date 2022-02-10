"Локомотив" обыграл "Гетеборг", "Зенит" в закрытом матче одолел "Копенгаген"

Фото: твиттер "Локомотива"

Представляем результаты товарищеских игр с участием российских клубов.

"Зенит" сыграл против "Копенгагена". Игра проходила в закрытом режиме по просьбе российского клуба. В основное время команды сыграли вничью со счетом 1:1, а по пенальти выиграл "Зенит" (3:2).



"Локомотив" Россия - "Гетеборг" Швеция 4:2

Голы: Кухта, 8 - 1:0, Вильхельмссон, 19 - 1:1, Аль-Аммари, 31 - 1:2, Жемалетдинов, 68 - 2:2, Керк, 74 - 3:2, Рыбус, 85 - 4:2.

"Локомотив": Савин (Матюнин, 87), Ненахов (Живоглядов, 81), Едвай (Пабло, 64), Мампасси (Черный, 81), Рыбус, Баринов, Бабкин (Керк, 46), Марадишвили (Бека-Бека, 46), Рыбчинский, Жемалетдинов (Хлынов, 87), Кухта (Петров, 64).



"Уфа" Россия - "Пахтакор" Узбекистан 1:1

Голы: Ботака-Иобома, 2 - 1:0, Рашидов, 28 - 1:1.

"Уфа" (1-й тайм): Беленов, Касинтура, Йокич, Ботака-Иобома, Плиев, Кабутов, Фищенко, Камилов, Тиагу Родригеш, Ортис, Агаларов.

"Уфа" (2-й тайм): Беленов, Сухов, Журавлев, Никитин, Милетич, Емельянов, Иванов, Голубев, Мрзляк, Саплинов, Кротов.



"Динамо" Москва Россия - "Динамо" Тбилиси Грузия 0:1

Гол: Камара, 20 - 0:1

"Динамо" Москва: Шунин, Плиев, Бальбуэна, Паршивлюк, Лаксальт, Кутицкий, Фомин, Галкин, Макаров (Жуковский, 60), Гладышев, Мазурин.



"Динамо" Москва - "Сочи" 2:1

Голы: Сулаквелидзе, 10 - 1:0, Смолов, 48 - 2:0, Пруцев, 83 - 2:1.

"Динамо": Лещук, Скопинцев, Оскокин (Сазонов, 46), Ордец, Варела, Моро, Сулаквелидзе, Шиманьски, Грулев, Захарян (Жуковский, 83), Смолов.

"Сочи": Адамов, Юрганов (Дркушич, 78), Родригао, Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Заика (Маргасов, 72), Ангбан (Солоп, 78), Бурмистров, Жоаозиньо (Пруцев, 58).

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