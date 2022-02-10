Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Чедвик высказался о поведении Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Люк Чедвик отреагировал на поведение нападающего команды Криштиану Роналду.

Напомним, что 37-летний португалец сразу ушел в подтрибунное помещение после ничьей с "Бернли" (1:1).

"Не сомневаюсь в том, что он недоволен. Он хочет начинать в старте каждую игру. Он не хочет смотреть на ситуацию так, будто он становится старше и нуждается в дополнительном отдыхе. Он один из лучших футболистов в истории футбола и чувствует, что хочет начинать в стартовом составе каждый матч.

Уверен, он разочарован. У него была парочка моментов, однако большого влияния на матч он не оказал. Однако я не думаю, что тут могут быть какие-то беспокойства на тему того, что о нем подумают болельщики. Он живая легенда клуба. Он играет на острие, и когда недоволен, то не боится это показать. Не вижу тут большой проблемы.

Он прирожденный победитель и хочет побеждать", - приводит слова Чедвика Caught Offside.

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