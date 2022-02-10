Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Чедвик высказался о поведении Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Люк Чедвик отреагировал на поведение нападающего команды Криштиану Роналду.
Напомним, что 37-летний португалец сразу ушел в подтрибунное помещение после ничьей с "Бернли" (1:1).
"Не сомневаюсь в том, что он недоволен. Он хочет начинать в старте каждую игру. Он не хочет смотреть на ситуацию так, будто он становится старше и нуждается в дополнительном отдыхе. Он один из лучших футболистов в истории футбола и чувствует, что хочет начинать в стартовом составе каждый матч.
Уверен, он разочарован. У него была парочка моментов, однако большого влияния на матч он не оказал. Однако я не думаю, что тут могут быть какие-то беспокойства на тему того, что о нем подумают болельщики. Он живая легенда клуба. Он играет на острие, и когда недоволен, то не боится это показать. Не вижу тут большой проблемы.
Он прирожденный победитель и хочет побеждать", - приводит слова Чедвика Caught Offside.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18