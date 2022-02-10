Стала известна прибыль АПЛ со следующей продажи ТВ-прав за рубеж

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Стала известна прибыль АПЛ со следующей продажи ТВ-прав за рубеж

АПЛ получит огромную сумму от продажи телевизионных прав в за рубеж.

По сведениям Associated Press, АПЛ сообщила клубам, что доход составит 5,3 миллиарда фунтов за три сезона после заключения нового договора.

Отметим, что по действующему контракту АПЛ получила 4,1 миллиарда фунтов от иностранных вещателей.

Впервые за 30 лет продажи ТВ-прав за рубеж доходы АПЛ от иностранных компаний превысят выплаты от английских вещателей - 5,3 миллиарда фунтов против 5,1 миллиарда.

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