Стала известна прибыль АПЛ со следующей продажи ТВ-прав за рубеж
АПЛ получит огромную сумму от продажи телевизионных прав в за рубеж.
По сведениям Associated Press, АПЛ сообщила клубам, что доход составит 5,3 миллиарда фунтов за три сезона после заключения нового договора.
Отметим, что по действующему контракту АПЛ получила 4,1 миллиарда фунтов от иностранных вещателей.
Впервые за 30 лет продажи ТВ-прав за рубеж доходы АПЛ от иностранных компаний превысят выплаты от английских вещателей - 5,3 миллиарда фунтов против 5,1 миллиарда.
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|27
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|27
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|Челси
|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18