"Спартак" продлил контракт с Мозесом

Фото: сайт "Спартака"

"Спартак" продлил контракт с хавбеком Виктором Мозесом.

Как сообщает сайт клуба, новое соглашение 31-летнего нигерийца рассчитано до лета 2024 года.

Мозес выступает за "Спартак" с октября 2020 года. За это время он провел 42 игры, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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