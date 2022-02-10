"Спартак" продлил контракт с Мозесом
Фото: сайт "Спартака"
"Спартак" продлил контракт с хавбеком Виктором Мозесом.
Как сообщает сайт клуба, новое соглашение 31-летнего нигерийца рассчитано до лета 2024 года.
Мозес выступает за "Спартак" с октября 2020 года. За это время он провел 42 игры, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
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