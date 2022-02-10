"Вест Хэм" лишился спонсора из-за инцидента с Зума

Теги вест хэм юнайтедкурт зума

"Вест Хэм" лишился спонсора из-за инцидента с Зума Фото инстаграм Курта Зума

Туристическая организация Experience Kissimmee решила прекратить сотрудничество с "Вест Хэмом".

Причиной стало видео, в котором игрок клуба Курт Зума избивает кошку.

"Мы объявляем о прекращении спонсорства "Вест Хэма". Мы решительно осуждаем действия Зума. Мы как организация и сообщество не можем смириться с жестоким обращением с животными", - заявили в Experience Kissimmee.

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