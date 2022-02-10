Мозес прокомментировал продление контракта со "Спартаком"

Фото: сайт "Спартака"

Хавбек "Спартака" Виктор Мозес высказался о продлении соглашения с клубом.

"Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что "Спартак" - это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня все устраивает.

Это большой клуб, и я счастлив быть частью "красно-белой" семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей. Полюбил каждого в "Спартаке". Я правда счастлив быть здесь!

Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли - топ-тренер, которого я отлично знаю по "Интеру" и "Челси". Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху!" - приводит слова Мозеса сайт клуба.

Читайте также: "Спартак" продлил контракт с Мозесом. | http://soccernews.ru