Мозес прокомментировал продление контракта со "Спартаком"
Фото: сайт "Спартака"
Хавбек "Спартака" Виктор Мозес высказался о продлении соглашения с клубом.
"Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что "Спартак" - это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня все устраивает.
Это большой клуб, и я счастлив быть частью "красно-белой" семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей. Полюбил каждого в "Спартаке". Я правда счастлив быть здесь!
Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли - топ-тренер, которого я отлично знаю по "Интеру" и "Челси". Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху!" - приводит слова Мозеса сайт клуба.
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