Фарке отреагировал на критику со стороны Черданцева

Фото: инстаграм "Краснодара"

Наставник "Краснодара" Даниэль Фарке высказался о критике со стороны комментатора "Матч ТВ" Георгия Черданцева.

"Я не проигрывал 16 игр кряду. Ты всегда можешь вырвать какой-то факт из контекста и на основе этого заявить, что этот человек, например, новый Пеп Гвардиола. Однако почему-то он не упоминает, что при мне "Норвич" выдал два лучших сезона в истории.

Я уважаю любую критику, и не в моих правилах комментировать подобные слова. Я понимаю, как устроена работа экспертов: им нужно говорить яркие вещи для заголовков, это часть их работы. Никогда не принимаю это слишком близко к сердцу, отношусь к этому спокойно, даже с улыбкой.

Посмотрим, возможно, окажется, что я слабый тренер, что у меня нет способностей, а он на самом деле будет прав, ха-ха! Главное - то, что происходит на поле между двумя металлическими прямоугольниками", - приводит слова Фарке "Спорт-Экспресс".

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