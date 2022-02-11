Эриксен высказался о своем возвращении в футбол

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Эриксен высказался о своем возвращении в футбол Фото: инстаграм Эриксена

Хавбек "Брентфорда" Кристиан Эриксен прокомментировал свое возвращение в футбол после остановки сердца.

"Я не изменю свой игровой стиль. У меня было время на то, чтобы дисциплинированно работать, и сейчас, я возможно, даже в лучшем состоянии, чем был раньше, просто мне не хватает игровой практики.

Я чувствую себя собой и поэтому не вижу, почему бы я не мог вернуться на свой уровень. Как только тренер посчитает, что я готов играть, когда он захочет включить меня в состав, я смогу сыграть. Однако сейчас мы идем шаг за шагом.

Получить возможность снова выйти на поле - это будет нечто особенное для меня. Будет здорово провести игру через 7-8 месяцев после того, что произошло", - приводит слова Эриксена BBC.

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