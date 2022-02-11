Эриксен высказался о своем возвращении в футбол
Фото: инстаграм Эриксена
Хавбек "Брентфорда" Кристиан Эриксен прокомментировал свое возвращение в футбол после остановки сердца.
"Я не изменю свой игровой стиль. У меня было время на то, чтобы дисциплинированно работать, и сейчас, я возможно, даже в лучшем состоянии, чем был раньше, просто мне не хватает игровой практики.
Я чувствую себя собой и поэтому не вижу, почему бы я не мог вернуться на свой уровень. Как только тренер посчитает, что я готов играть, когда он захочет включить меня в состав, я смогу сыграть. Однако сейчас мы идем шаг за шагом.
Получить возможность снова выйти на поле - это будет нечто особенное для меня. Будет здорово провести игру через 7-8 месяцев после того, что произошло", - приводит слова Эриксена BBC.
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|Лестер Сити
|27
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18