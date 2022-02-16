Роналду прокомментировал победу над "Брайтоном"

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался о победе над "Брайтоном" (2:0).

"Мы снова на ходу. Никто не сдается, есть только один способ вернуться на победный путь: усердная работа, командная работа, серьезная работа. Все остальное - просто шум. Вперед, "Дьяволы"! - написал Роналду в твиттере.

В этом сезоне на счету португальца 15 голов и три ассиста в 27 матчах.

Читайте также: Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Брайтоном". | http://soccernews.ru