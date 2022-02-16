Месси продлил свою безголевую серию в матчах против "Реала"
Фото: инстаграм Месси
Форвард ПСЖ Лионель Месси не смог забить "Реалу" в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов (1:0).
Как сообщает Opta Sports, 34-аргентинец продлил свою безголевую серию в играх против мадридского клуба до 8 матчей кряду. Последний раз он забивал "Реалу" в мае 2018 года.
Напомним, что во вчерашнем матче Месси не реализовал пенальти.
Всего за карьеру Месси сыграл против "Реала" 46 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 14 ассистов.
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