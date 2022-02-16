Месси продлил свою безголевую серию в матчах против "Реала"

1 Теги псжлионель мессиреал мадридстатистика

Месси продлил свою безголевую серию в матчах против "Реала"Фото: инстаграм Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси не смог забить "Реалу" в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов (1:0).

Как сообщает Opta Sports, 34-аргентинец продлил свою безголевую серию в играх против мадридского клуба до 8 матчей кряду. Последний раз он забивал "Реалу" в мае 2018 года.

Напомним, что во вчерашнем матче Месси не реализовал пенальти.

Всего за карьеру Месси сыграл против "Реала" 46 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 14 ассистов.

Читайте также: Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Страсти, не находя выхода, мельчают, возвеличивая малое. Вот причина скупости и сплетен. Узость мысли и мещанство в быту быстро прививаются самой утончённой натуре. Оноре де Бальзак.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 15 февраля

Главные новости дня: 15 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов