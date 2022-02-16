Фото: сайт ПСЖ

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Реалом" (1:0) в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я очень рад. Команда сыграла отлично. Мы в целом действовали лучше "Реала" и заслуженно победили. Впереди еще одна игра, однако важно было сделать первый шаг. Это была отличная игра.

Мы разбили их комбинационную игру, прессинговали полузащитников. Мы усердно работали, чтобы их остановить и держать мяч как можно выше. Мы контролировали игру все 90 минут и позволили создать совсем немного моментов.

Футболисты заслужили этот результат. Они невероятно талантливы. Однако во второй игре необходимо сохранять концентрацию", - приводит слова Почеттино L’Equipe.

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