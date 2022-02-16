Стал известен новый вариант лимита на легионеров в РПЛ
Бывший пресс-аташе сборной России Илья Казаков поделился информацией о новом лимите на легионеров в РПЛ.
"Новый лимит на легионеров. Об этом говорят как о деле решeнном. Как будет выглядеть лимит с нового сезона в РПЛ? Восемь иностранцев на поле, 13 в заявке.
Для клубов, играющих своими воспитанниками, будет предусмотрена система поощрений - за счёт клубов, играющих с легионерами", - написал Казаков в своем телеграм-канале.
На данный момент в РПЛ используется формула "8 иностранцев + 17 россиян" в заявке.
Читайте также: Хачатурянц высказался по поводу возможного расширения РПЛ до 18 команд. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Анчелотти прокомментировал поражение от ПСЖ
-
"Ахмат" согласовал переход хавбека "Химок"
-
Джо Коул дал совет Мбаппе касательно дальнейшей карьеры
-
Де Хеа повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
-
Президент ПСЖ отреагировал на победу над "Реалом"
-
1
Месси - худший игрок ПСЖ в матче с "Реалом" по версии L’Équipe
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Спортингом"
-
Будущее Дзюбы в "Зените" зависит от Семака
-
6 футболистов "Реала" не получили оценки от Marca за игру против ПСЖ
-
"Он словно заноза в заднице": Гвардиола назвал единственную команду, которая может обыграть "Манчестер Сити"
-
Линекер высказался о последних выступлениях Месси и Роналду
-
Стал известен новый вариант лимита на легионеров в РПЛ
-
Почеттино прокомментировал победу над "Реалом"
-
Месси обыграл "Реал" впервые с 2019 года
-
Роналду забивает 21 календарный год подряд
-
1
Месси продлил свою безголевую серию в матчах против "Реала"
-
Роналду прокомментировал победу над "Брайтоном"
-
Главные новости дня: 15 февраля
-
Шомуродов ярко высказался о Моуринью
-
"Бенфику" могут перевести в низший дивизион