Стал известен новый вариант лимита на легионеров в РПЛ

Бывший пресс-аташе сборной России Илья Казаков поделился информацией о новом лимите на легионеров в РПЛ.

"Новый лимит на легионеров. Об этом говорят как о деле решeнном. Как будет выглядеть лимит с нового сезона в РПЛ? Восемь иностранцев на поле, 13 в заявке.

Для клубов, играющих своими воспитанниками, будет предусмотрена система поощрений - за счёт клубов, играющих с легионерами", - написал Казаков в своем телеграм-канале.

На данный момент в РПЛ используется формула "8 иностранцев + 17 россиян" в заявке.

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