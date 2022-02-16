"Он словно заноза в заднице": Гвардиола назвал единственную команду, которая может обыграть "Манчестер Сити"

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какая команда способна обыграть "горожан".

"В нашей нынешний форме нас может обыграть только "Ливерпуль". Это наш главный соперник в последних сезонах. "Ливерпуль" всегда рядом, он словно заноза в заднице. Это фантастическая команда", - приводит слова Гвардиолы твиттер DaveOCKOP.

"Манчестер Сити" лидирует в АПЛ, опережая "Ливерпуль" на 9 очков. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.

Читайте также: Гвардиола рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru