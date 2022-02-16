"Он словно заноза в заднице": Гвардиола назвал единственную команду, которая может обыграть "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какая команда способна обыграть "горожан".
"В нашей нынешний форме нас может обыграть только "Ливерпуль". Это наш главный соперник в последних сезонах. "Ливерпуль" всегда рядом, он словно заноза в заднице. Это фантастическая команда", - приводит слова Гвардиолы твиттер DaveOCKOP.
"Манчестер Сити" лидирует в АПЛ, опережая "Ливерпуль" на 9 очков. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.
Читайте также: Гвардиола рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Анчелотти прокомментировал поражение от ПСЖ
-
"Ахмат" согласовал переход хавбека "Химок"
-
Джо Коул дал совет Мбаппе касательно дальнейшей карьеры
-
Де Хеа повторил рекорд "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
-
Президент ПСЖ отреагировал на победу над "Реалом"
-
1
Месси - худший игрок ПСЖ в матче с "Реалом" по версии L’Équipe
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Спортингом"
-
Будущее Дзюбы в "Зените" зависит от Семака
-
6 футболистов "Реала" не получили оценки от Marca за игру против ПСЖ
-
"Он словно заноза в заднице": Гвардиола назвал единственную команду, которая может обыграть "Манчестер Сити"
-
Линекер высказался о последних выступлениях Месси и Роналду
-
Стал известен новый вариант лимита на легионеров в РПЛ
-
Почеттино прокомментировал победу над "Реалом"
-
Месси обыграл "Реал" впервые с 2019 года
-
Роналду забивает 21 календарный год подряд
-
1
Месси продлил свою безголевую серию в матчах против "Реала"
-
Роналду прокомментировал победу над "Брайтоном"
-
Главные новости дня: 15 февраля
-
Шомуродов ярко высказался о Моуринью
-
"Бенфику" могут перевести в низший дивизион
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18