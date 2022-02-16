6 футболистов "Реала" не получили оценки от Marca за игру против ПСЖ

Фото: твиттер "Реала"

Мадридское издание Marca поставило оценки футболистам первой игры 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "Реал" (1:0).

Стоит отметить, что 6 футболистов стартового состава "Реала" не получили оенки - Дани Карвахаль, Ферлан Менди, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич и Марко Асенсио. Голкипер Тибо Куртуа стал единственным, кто получил три звезды - максимальную оценку.

В составе ПСЖ три звезды получили Килиан Мбаппе и Марко Верратти. Лионель Месси, Преснель Кимпембе, Джанлуиджи Доннарумма и вышедший на замену Неймар получили по одной звезде.

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