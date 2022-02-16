Гвардиола прокомментировал победу над "Спортингом"
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии после разгромной победы над "Спортингом" (5:0) в Лиге Чемпионов.
"Некоторые игроки сыграли хуже, чем обычно, мы легко теряли мяч. В то же время мы сегодня были очень хладнокровны. В первые семь минут мы увидели, насколько хорош "Спортинг". Разница между командами, поверьте мне, не на 5:0.
В футболе есть одно правило: когда ты с мячом, старайся не терять его, особенно в простых ситуациях. А мы часто теряли мяч. Когда это случается в играх против топ-команд Европы, они получают шанс контратаковать. Нам необходимо стать лучше.
"Спортинг" - потрясающая команда, чемпион Португалии. Я знаю, насколько они хороши, действительно классная команда. Могу сказать, что я очень доволен, так как мы сделали невероятный шаг к тому, чтобы выйти в следующий раунд. Однако это всего один матч. Это прекрасный результат, однако для выхода в четвертьфинал нужно провести еще одну игру.
Футболисты знают меня, то, как мы работаем. Нам нужно становиться лучше. Поймите, я правда очень рад, однако мы можем стать лучше", - приводит слова Гвардиолы сайт УЕФА.
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