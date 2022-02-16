"Ахмат" согласовал переход хавбека "Химок"

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"Ахмат" согласовал переход хавбека "Химок"Фото: инстаграм Трошечкина

Хавбек "Химок" Александр Трошечкин в шаге от перехода в "Ахмат".

Как сообщает "Чемпионат", грозненский клуб уже согласовал переход 25-летнего игрока. Подписание контракта запланировано на ближайшее время.

В текущем сезоне на счету Трошечкина один гол и две результативные передачи в 17 играх.

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