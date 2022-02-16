Ловрен не поможет "Зениту" в матче с "Бетисом"

Фото: инстаграм Ловрена

Защитник "Зенита" Деян Ловрен не сыграет в первой стыковой игре за выход в 1/8 финала Лиги Европы против "Бетиса".

Об этом сообщил наставник питерской команды Сергей Семак.

"Ловрен не готов сыграть, Алип не заявлен. Крицюк только начал заниматься на поле. У остальных проблем нет", - приводит слова Семака Sport24.

В текущем сезоне Ловрен принял участие в 19 играх.

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