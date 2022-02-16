Мата определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"

Фото сайт "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата принял решение покинуть клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира, 33-летний испанец уйдет предстоящим летом в качестве свободного агента.

Мата перебрался в "МЮ" в январе 2014 года. В этом сезоне он принял участие всего в четырех матчах, при этом ни разу не сыграв в АПЛ.

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