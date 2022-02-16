В "Спартаке" отреагировали на слухи об интересе к Мхитаряну

Фото: инстаграм Мхитаряна

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отрицает интерес клуба к хавбеку "Ромы" Генриху Мхитаряну.

"Данная информация не соответствует действительности. Мы уже опровергали подобные слухи ранее, и добавить к этому нечего", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что летом у Мхитаряна истекает контракт с "Ромой" и он станет свободным агентом.

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