В "Спартаке" отреагировали на слухи об интересе к Мхитаряну
Фото: инстаграм Мхитаряна
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отрицает интерес клуба к хавбеку "Ромы" Генриху Мхитаряну.
"Данная информация не соответствует действительности. Мы уже опровергали подобные слухи ранее, и добавить к этому нечего", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что летом у Мхитаряна истекает контракт с "Ромой" и он станет свободным агентом.
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