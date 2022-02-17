Назван лучший футболист Бундеслиги по итогам января

Фото: сайт "Баварии"

Форвард "Баварии" Томас Мюллер признан лучшим футболистом Бундеслиги в январе.

В минувшем месяце 32-летний немец забил один гол и отдал три ассиста в 3 играх Бундеслиги.

Отметим, что победителя выбирают в два этапа - индивидуальные показатели футболистов и голосование болельщиков и экспертов.

Всего в этом сезоне на счету Мюллера 10 голов и 19 ассистов в 32 матчах.

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