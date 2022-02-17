Пеллегрини прокомментировал победу над "Зенитом"

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Пеллегрини прокомментировал победу над "Зенитом" Фото: инстаграм "Бетиса"

Наставник "Бетиса" Мануэль Пеллегрини прокомментировал результат матча с "Зенитом" (3:2) в Лиге Европы.

"Мы ждали подобной игры. "Зенит" очень опасен в атаке, в составе есть бразильцы, которые умеют забивать. Мы вели 2:0, "Зенит" отреагировал. Однако самое важное - не чувствовать этого воздействия, не развалиться. Впереди еще 90 минут, рано думать, что мы уже прошли в следующий раунд.

Рад, что мы до сих пор участвуем в трех турнирах, команда в прекрасной физической форме. Если бы мы не победили, не списывали бы это на отсутствие кого-то. У нас есть механика игры, футболисты реализуют план. "Зенит" любит закрывать центр, мы пытались атаковать через фланги, особенно через Тельо. Учитывали усталость некоторых футболистов. Не столько физическую, сколько эмоциональную.

Меня не беспокоит, что мы много пропускаем. Думаю, что важно то, что соперники тоже забивают по два-три гола и в других играх. Нам может хватать концентрации, хотя сегодня не все получилось. Не стоит недооценивать "Зенит", а они забили три гола "Челси". А "Челси" - вообще-то победитель Лиги Чемпионов и чемпионата мира. Поэтому не очень переживаю по поводу нашей защиты", - приводит слова Пеллегрини Sports.ru.

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