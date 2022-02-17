"Ахмат" объявил о подписании хавбека "Химок"

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"Ахмат" объявил о подписании хавбека "Химок"Фото: сайт "Ахмата"

Хавбек "Химок" Александр Трошечкин стал игроком "Ахмата".

Как сообщает сайт клуба, 25-летний игрок заключил контракт до лета 2024 года.

Отмечается, что футболист уже прибыл в расположение "Ахмата" на сборах в Турции.

В этом сезоне на счету Трошечкина один гол и один ассист в 17 матчах.

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