Пике прокомментировал результат матча с "Наполи"

Фото: инстаграм Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался об игре Лиги Европы против "Наполи" (1:1).

"Мы могли забить четыре-пять голов. Они дважды подошли к нашим воротам и забили один гол. От игры остались хорошие ощущения, однако не от результата.

В некоторых играх нам чуть труднее реализовывать моменты. Однако если у нас будут шансы, то мы в конце концов начнем забивать. Это вопрос уверенности. Мы провели отличную игру против соперника высокого уровня. Худшее - это результат, мы хотели выиграть.

С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы. Если мы будем создавать такие моменты во втором матче, то голы придут, и мы пройдем дальше", - приводит слова Пике Marca.

Читайте также: "Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru