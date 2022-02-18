Защитник ЦСКА Васин продолжит карьеру в Казахстане

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Защитник ЦСКА Васин продолжит карьеру в Казахстане Фото: инстаграм ЦСКА

Защитник ЦСКА Виктор Васин близок к переходу в "Кайрат".

По сведениям журналиста Ивана Карпова, 33-летний игрок подпишет с казахстанским клубом контракт по схеме "1+1".

Отмечается, что ЦСКА таким образом решил сэкономить около 300 тысяч евро на зарплате игрока. Контракт Васина истекал летом.

В текущем сезоне Васин принял участие в 6 играх.

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