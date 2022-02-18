Успехи "Лестера", "Марселя" и ПСВ, провал "Селтика": все результаты Лиги конференций 17 февраля

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Успехи "Лестера", "Марселя" и ПСВ, провал "Селтика": все результаты Лиги конференций 17 февраляФото: твиттер "Лестера"

Представляем результаты первых стыковых игр за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

Ответные матчи состоятся 24 февраля.

ПСВ Нидерланды - "Маккаби Тель-Авив" Израиль 1:0
Гол: Гакпо, 11 - 1:0

"Мидтьюлланд" Дания - ПАОК Греция 1:0
Гол: Андерссон, 20 - 1:0

"Фенербахче" Турция - "Славия" Чехия 2:3
Голы: Траоре, 45 - 0:1, Пелкас, 58 - 1:1, Дорли, 62 - 1:2, Лингр, 63 - 1:3, Кадиоглу, 83 - 2:3

"Рапид" Вена Австрия - "Витесс" Нидерланды 2:1
Голы: Дрейф, 1 - 1:0, Грюлль, 15 - 2:0, Опенда, 74 - 2:1

"Спарта" Прага Чехия - "Партизан" Сербия 0:1
Гол: Мениг, 78 - 0:1

"Селтик" Шотландия - "Буде-Глимт" Норвегия 1:3
Голы: Эспейорд, 6 - 0:1, Пеллегрино, 55 - 0:2, Маэда, 79 - 1:2, Ветлесен, 81 - 1:3       

"Лестер" Англия - "Рандерс" Дания 4:1
Голы: Ндиди, 23 - 1:0, Хаммерсхой-Мистрати, 45 - 1:1, Барнс, 49 - 2:1, Дака, 54 - 3:1, Дьюзбери-Холл, 74 - 4:1

"Марсель" Франция - "Карабах" Азербайджан 3:1
Голы: Милик, 41 - 1:0, Милик, 44 - 2:0, Кади, 85 - 2:1, Пайет, 90 - 3:1

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