"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче Ла Лиги

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"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Атлетико"

В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" добыл выездную победу над "Осасуной".

Благодаря победе "матрасники" вышли на четвертое место в чемпионате.

"Осасуна" - "Атлетико" 0:3

Голы: Жоау Феликс, 3 - 0:1, Суарес, 59 - 0:2, Корреа, 89 - 0:3

"Осасуна": Эррера, Видаль (Мартинес, 83), Хуан Крус, Давид Гарсия, Санчес (Хосе Анхель, 76), Рубен Гарсия (Барха, 67), Брашанац (Роберто Торрес, 67), Торро, Монкайола, Чими Авила (Кике Гарсия, 67), Будимир.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Хименес (Фелипе, 46), Рейнилду, Льоренте (Корреа, 81), Карраско (Серрано, 82), Коке, Эррера, Суарес (Кондогбиа, 72), Жоау Феликс (Эрмосо, 82).

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