Экс-игрок "Фиорентины" иронично высказался о Кокорине

Фото: твиттер "Фиорентины"

Экс-игрок "Фиорентины" Кристиан Ригано с иронией высказался о россиянине Александре Кокорине.

"Пентек? У нас есть один бомбардир на поле, а второй - в отпуске. В целом в атаке мы сейчас более вариативны, ведь раньше у нас был только Влахович", - приводит слова Ригони Italia 7.

Напомним, что "Фиорентина" приобрела Кокорина в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. В этом сезоне 30-летний игрок принял участие в 6 играх.

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