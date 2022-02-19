Квальярелла забивает в Серии А 18 лет кряду
Фото: инстаграм Квальяреллы
Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла оформил дубль в игре с "Эмполи" (2:0).
По сведениям Opta, 39-летний игрок забивает в рамках Серии А 18-й год кряду.
Отмечается, что Квальярелла стал восьмым футболистом, которому покорилось это достижение. Ранее это делали Жозе Альтафини, Джанни Ривера, Роберто Манчини, Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти и Сержио Пеллиссье.
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