Квальярелла забивает в Серии А 18 лет кряду

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Квальярелла забивает в Серии А 18 лет крядуФото: инстаграм Квальяреллы

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла оформил дубль в игре с "Эмполи" (2:0).

По сведениям Opta, 39-летний игрок забивает в рамках Серии А 18-й год кряду.

Отмечается, что Квальярелла стал восьмым футболистом, которому покорилось это достижение. Ранее это делали Жозе Альтафини, Джанни Ривера, Роберто Манчини, Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти и Сержио Пеллиссье.

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