Хави высказался о предстоящем матче с "Валенсией"

Фото: инстаграм Хави

Наставник "Барселоны" Хави прокомментировал предстоящую игру против "Валенсии".

"Для нас каждая игра как финал. Мы должны быть в топ-4. Мы остро нуждаемся в очках. Крайне важно победить "Валенсию".

Нам необходимо навязать свой ритм игры, качественно владеть мячом. Мы едем к сильному сопернику, действующему интенсивно и выступающему под руководством тренера, хорошо справляющегося со своей работой.

Будет непростой матч, полный агрессивных действий. Нам придется попотеть", - приводит слова Хави Marca.

Поединок между "Валенсией" и "Барсой" пройдет 20 февраля в 18:15 (мск).

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