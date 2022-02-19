Хави высказался о предстоящем матче с "Валенсией"
Фото: инстаграм Хави
Наставник "Барселоны" Хави прокомментировал предстоящую игру против "Валенсии".
"Для нас каждая игра как финал. Мы должны быть в топ-4. Мы остро нуждаемся в очках. Крайне важно победить "Валенсию".
Нам необходимо навязать свой ритм игры, качественно владеть мячом. Мы едем к сильному сопернику, действующему интенсивно и выступающему под руководством тренера, хорошо справляющегося со своей работой.
Будет непростой матч, полный агрессивных действий. Нам придется попотеть", - приводит слова Хави Marca.
Поединок между "Валенсией" и "Барсой" пройдет 20 февраля в 18:15 (мск).
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