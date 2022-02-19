"Тоттенхэм" в компенсированное время вырвал победу над "Манчестер Сити"

Теги тоттенхэмманчестер сити

"Тоттенхэм" в компенсированное время вырвал победу над "Манчестер Сити"Фото: твиттер "Тоттенхэма"

В рамках 26-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму".

"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Ливерпуль" на 6 очков. "Шпоры" поднялись на седьмое место.

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 2:3

Голы: Кулусевски, 4 - 0:1, Гюндоган, 33 - 1:1, Кейн, 59 - 1:2, Марез (пен), 90 - 2:2, Кейн, 90 - 2:3

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 68).

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Доэрти, 83), Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Санчес, 90), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Кейн.  

Читайте также: "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" побеждают в 26-м туре АПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" потерял очки в матче с "Салернитаной"

"Милан" потерял очки в матче с "Салернитаной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов