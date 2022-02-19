"Кадис" сыграл вничью с "Хетафе"

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"Кадис" сыграл вничью с "Хетафе"Фото: сайт "Кадиса"

В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги "Кадис" сыграл вничью с "Хетафе".

"Кадис" - "Хетафе" 1:1

Голы: Майораль (пен), 6 - 0:1, Негредо, 45 - 1:1

"Кадис": Ледесма, Акапо (Сальви Санчес, 79), Эрнандес, Фали Хименес (Кала, 65), Виктор Чуст, Эспино, Алькарас, Сан-Эметерио (Хосе Мари, 85), Негредо, Лукас Перес, Лосано (Собрино, 79).

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович (Кабако, 61), Джене, Куэнка, Янкто, Йокушлу (Флорентину, 61), Арамбарри, Оскар Родригес, Унал, Майораль (Сандро Рамирес, 68).

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