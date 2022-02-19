"Тоттенхэм" прервал длительную беспроигрышную серию "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Тоттенхэма"

"Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму" в матче 26-го тура АПЛ.

Таким образом, прервалась 15-матчевая беспроигрышная серия "горожан", которая длилась с ноября 2021 года.

За этот период подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 14 побед и однажды сыграли вничью.

Напомним, что несмотря на поражение "Сити" продолжает лидировать в АПЛ.

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