Клубы Лиги 1 могут получить 1,5 миллиарда евро помощи. Треть суммы достанется ПСЖ

Руководство французского клубного футбола занимается поиском денег на помощь клубам Лиги 1.

По сведениям Get French Football News, Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) ищет компанию, которая готова инвестировать в Лигу 1 в обмен на долю в поступлениях от продажи телевизионных прав.

Президент LFP Венсан Лабрюн хотел бы привлечь 1,5 миллиарда евро, из которых 30% достанутся ПСЖ, 40% распределятся между "Лионом", "Марселем", "Лиллем", "Монако", "Ниццей" и "Ренном", оставшаяся часть пойдет всем остальным клубам высшей лиги.

Отмечается, что за сделку борются 4 инвестиционные компании.

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