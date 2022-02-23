Конте заявил, что "Ювентус" подписал Кулушевски назло ему
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался о трансфере хавбека Деяна Кулушевски в "Ювентус" в 2020 году.
"Паратичи подписал Кулушевски в "Ювентус" только для того, чтобы навредить мне, так как я хотел видеть его в "Интере". Паратичи хотел купить и Лукаку, потому что он знал, что мне нравится этот футболист и что я хочу подписать его", - приводит слова Конте твиттер Фабрицио Романо.
Напомним, что в январе 2022 года "Тоттенхэм" арендовал Кулушевски с опцией выкупа.
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|Астон Вилла
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|24
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