Конте заявил, что "Ювентус" подписал Кулушевски назло ему

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Конте заявил, что "Ювентус" подписал Кулушевски назло ему Фото: инстаграм "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался о трансфере хавбека Деяна Кулушевски в "Ювентус" в 2020 году.

"Паратичи подписал Кулушевски в "Ювентус" только для того, чтобы навредить мне, так как я хотел видеть его в "Интере". Паратичи хотел купить и Лукаку, потому что он знал, что мне нравится этот футболист и что я хочу подписать его", - приводит слова Конте твиттер Фабрицио Романо.

Напомним, что в январе 2022 года "Тоттенхэм" арендовал Кулушевски с опцией выкупа.

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