Кузяев пропустил тренировку "Зенита" накануне ответной игры с "Бетисом"

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Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не участвовал в тренировке команды накануне ответного матча с "Бетисом", сообщает "Матч ТВ".

Причины отсутствия 29-летнего футболиста неизвестны. В первой игре он провел на поле все 90 минут.

Поединок между "Бетисом" и "Зенитом" пройдет 24 февраля в 23:00 (мск).

Напомним, что первый матч завершился победой "Бетиса" со счетом 3:2.

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