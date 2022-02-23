"Манчестер Юнайтед" определил две главные трансферные цели на лето

Фото: инстаграм Кейна

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести двух футболистов во время летнего трансферного окна.

Как сообщает ESPN, главными целями "МЮ" являются хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн. Однако сначала все сделки будут согласовываться с новым главным тренером.

Трансферная стоимость Райса оценивается в 75 миллионов евро, Кейна - в 100 миллионов.

В этом сезоне Райс провел 32 матча, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. На счету Кейна 17 голов и три результативные передачи в 34 играх.

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