"Манчестер Юнайтед" определил две главные трансферные цели на лето

Теги манчестер юнайтедхарри кейндеклан райстрансферы

"Манчестер Юнайтед" определил две главные трансферные цели на лето Фото: инстаграм Кейна

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести двух футболистов во время летнего трансферного окна.

Как сообщает ESPN, главными целями "МЮ" являются хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн. Однако сначала все сделки будут согласовываться с новым главным тренером.

Трансферная стоимость Райса оценивается в 75 миллионов евро, Кейна - в 100 миллионов.

В этом сезоне Райс провел 32 матча, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. На счету Кейна 17 голов и три результативные передачи в 34 играх.

Читайте также: Кейн может подписать новый контракт с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов