"Реал" нацелился на хавбека "Наполи"

Фото инстаграм Фабиана Руиса

Хавбек "Наполи" Фабиан Руис попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям журналиста Николо Скиры, в покупке 25-летнего испанца лично заинтересован наставник "сливочных" Карло Анчелотти.

Стоит отметить, что "Наполи" пока не может договориться о продлении контракта с футболистом.

Сам Руис склоняется к возвращению в Испанию. Ранее интерес к игроку также проявляла "Барселона".

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