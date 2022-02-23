"Ливерпуль" - лидер АПЛ по заработанным пенальти

Теги ливерпульстатистика

"Ливерпуль" - лидер АПЛ по заработанным пенальтиФото: твиттер "Ливерпуля"

В перенесенной игре 19-го тура АПЛ против "Лидса" "Ливерпуль" заработал два пенальти.

Таким образом, "Ливерпуль" заработал 171 пенальти в рамках АПЛ, что является самым высоким показателем в турнире.

В топ-5 по этому показателю также попали "МЮ" (169), "Челси" (157), "Арсенал" (156) и "Манчестер Сити" (137).

Читайте также: Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов