"Ливерпуль" - лидер АПЛ по заработанным пенальти

Фото: твиттер "Ливерпуля"

В перенесенной игре 19-го тура АПЛ против "Лидса" "Ливерпуль" заработал два пенальти.

Таким образом, "Ливерпуль" заработал 171 пенальти в рамках АПЛ, что является самым высоким показателем в турнире.

В топ-5 по этому показателю также попали "МЮ" (169), "Челси" (157), "Арсенал" (156) и "Манчестер Сити" (137).

Читайте также: Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль". | http://soccernews.ru