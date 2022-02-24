Митрович побил рекорд Чемпионшипа по голам за сезон

Фото: инстаграм Митровича

Форвард "Фулхэма" Александар Митрович отметился голом в игре с "Питерборо Юнайтед".

Таким образом, 27-летний серб забил 32-й гол в текущем розыгрыше Чемпионшипа.

Как сообщает OptaJoe, это новый рекорд турнира в новейшей его истории (начиная с сезона 2004/05). Отметим, что до конца турнира еще 12 туров.

Ранее рекорд по количеству голов принадлежал Айвену Тони из "Брентфорда", который в сезоне 2020/21 забил 31 гол.

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