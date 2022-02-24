Экс-игрок "Манчестер Юнайтед": "Роналду нужен клубу только для продажи футболок и пиара"

Фото: инстаграм Роналду

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер высказался о форварде команды Криштиану Роналду.

"Роналду нужен клубу только для продажи футболок и пиара. Если бы Роналду играл в "Манчестер Сити", который лучше держит мяч, то мы бы его больше видели в игре. Сейчас Роналду изолирован и редко касается мяча. Сейчас у команды нет модели игры", - приводит слова Паркера Manchester World.

В текущем сезоне на счету Роналду 15 голов и три ассиста в 29 матчах.

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