УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга

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УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга

УЕФА принял решение забрать у Санкт-Петербурга право проведения финала Лиги Чемпионов.

По сведениям Associated Press, об этом решении будет объявлено завтра на внеочередном заседании исполкома УЕФА.

Причиной является начало военной операции России на территории Украины.

Финал Лиги Чемпионов должен был пройти 28 мая на "Газпром-Арене".

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