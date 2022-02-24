Ракицкий отреагировал на военную операцию России на территории Украины

Фото: инстаграм Ракицкого

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий призвал остановить войну в Украине.

"Я украинец! Мир Украине! Стоп войне!" - написал Ракицкий в инстаграме, прикрепив фото флага Украины.

Ракицкий известен в Украине по своим выступлениям за "Шахтер" с 2006 по 2019 год. Также на его счету более 50 игр за сборную Украины.

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