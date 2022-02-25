"Фиорентина" снова не включила Кокорина в заявку на матч

Теги фиорентинаалександр кокоринсассуоло

"Фиорентина" снова не включила Кокорина в заявку на матч Фото: твиттер "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин пропустит игру против "Сассуоло".

30-летний россиянин не попал в заявку команды на матч 27-го тура Серии А. Отметим, что игрок пропускает четвертый матч кряду.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в шести играх, однако результативными действиями не отличился. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Читайте также: Газизов оценил шансы Кокорина перейти в "Уфу". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов