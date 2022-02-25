"Фиорентина" снова не включила Кокорина в заявку на матч

Фото: твиттер "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин пропустит игру против "Сассуоло".

30-летний россиянин не попал в заявку команды на матч 27-го тура Серии А. Отметим, что игрок пропускает четвертый матч кряду.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в шести играх, однако результативными действиями не отличился. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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