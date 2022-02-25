Фанаты ЦСКА сделали заявление в преддверии дерби со "Спартаком"
Фанаты ЦСКА обратились к команде накануне московского дерби против "Спартака".
"Армейцы!
Уже завтра нас ждeт 70-е в российской истории Дерби всея Руси, которое пройдет в Тушино. С сожалением вынуждены сообщить собирающимся посетить игру, что на гостевом секторе в этот день не будет осуществляться ни звуковая, ни визуальная активная поддержка. Просим всех отнестись с пониманием", - говорится в заявлении фанатов.
Дерби между ЦСКА и "Спартаком" пройдет завтра, 26 февраля, в 19:00 (мск).
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