В Шотландии открыли памятник Алексу Фергюсону

Теги абердиналекс фергюсон

В Шотландии открыли памятник Алексу ФергюсонуФото: твиттер "Абердина"

"Абердин" объявил об открытии памятника Алексу Фергюсону.

Напомним, что Фергюсон возглавлял шотландский клуб с 1978 по 1986 год. За этот период клуб три раза становился чемпионом Шотландии, четыре раза выигрывал Кубок страны, взял Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

С 1986 года Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед". В 2013 году он завершил карьеру.

Читайте также: Фергюсон рассказал о своём отношении к системе VAR. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Селтик Селтик 30 80
2 Рейнджерс Рейнджерс 29 67
3 Мотеруэлл Мотеруэлл 30 46
4 Абердин Абердин 30 45
5 Ливингстон Ливингстон 30 39
6 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 29 36
7 Хиберниан Хиберниан 30 37
8 Килмарнок Килмарнок 30 33
9 Сент-Миррен Сент-Миррен 30 29
10 Росс Каунти Росс Каунти 30 29
11 Гамильтон Академикалс Гамильтон Академикалс 30 27
12 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 30 23
Полная таблица

топ-5 тегов