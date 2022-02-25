В Шотландии открыли памятник Алексу Фергюсону
Фото: твиттер "Абердина"
"Абердин" объявил об открытии памятника Алексу Фергюсону.
Напомним, что Фергюсон возглавлял шотландский клуб с 1978 по 1986 год. За этот период клуб три раза становился чемпионом Шотландии, четыре раза выигрывал Кубок страны, взял Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.
С 1986 года Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед". В 2013 году он завершил карьеру.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23