В Шотландии открыли памятник Алексу Фергюсону

Фото: твиттер "Абердина"

"Абердин" объявил об открытии памятника Алексу Фергюсону.

Напомним, что Фергюсон возглавлял шотландский клуб с 1978 по 1986 год. За этот период клуб три раза становился чемпионом Шотландии, четыре раза выигрывал Кубок страны, взял Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

С 1986 года Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед". В 2013 году он завершил карьеру.

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